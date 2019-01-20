Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов средыБанки.ру 00:15
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,39 доллара и составили 52,62 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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