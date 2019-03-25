Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницыБанки.ру 23 марта в 03:10

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,94 доллара и составили 59,04 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Культура Дима Билан пришел на награждение на костылях Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.

Спорт Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Наука В Норвегии обнаружили корабль мертвых викингов Норвежские археологи сделали новую находку эпохи викингов. Ученые обнаружили деревянное судно длиной более 15 метров.

Политика Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Авто В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2% В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».

Футбол Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.

Политика Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров являлся сотрудником ведомства За употребление алкоголя на рабочем месте Прозоров был уволен из службы Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что Василий Прозоров действительно является их бывшим сотрудником.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.