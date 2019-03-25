Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницыБанки.ру 23 марта в 03:10

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,94 доллара и составили 59,04 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
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