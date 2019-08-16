Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру 01:16
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Политика
Американский суд постановил арестовать иранский танкер Grace 1
Ордер на арест иранского танкера Grace 1 выписал суд американского округа Колумбия, сообщил минюст Штатов.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G
Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.
Обновлено вчера в 07:28
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Футбол
Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии
В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
Обновлено в 16:45
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Экономика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших на заработки мигрантов
Обновлено в 05:54
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Энергетика
Польша намерена поднять цены на транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» станет существенно дороже.
Обновлено 14 августа в 12:49
Общество
Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям
Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).
Обновлено в 05:01