Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру вчера в 01:16
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня
Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.
Обновлено в 05:19
Общество
Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Пилот Юсупов, спасший пассажирский самолет, не считает себя героем
Обновлено 15 августа в 13:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Музыка
Татарстанец Данил Буранов представит Россию на «Новой волне»
Победитель конкурса «Созвездие-Йолдызлык» 2014 года, выпускник ГИТИСа был отобран из 150 претендентов Победитель фестиваля "Созвездие-Йолдызлык", зеленодолец Данил Буранов представит в этом году Россию на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Общество
В Барселоне почтили память жертв теракта в Каталонии
Глава правительства Каталонии Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели приняли в субботу участие в траурном мероприятии в Барселоне в связи со второй годовщиной теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа 2017 года.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.
Обновлено в 05:09
Футбол
Маркизио может перейти в «Брешию»
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Чем нас удивит новый iPhone 11?
Обновлено в 04:11