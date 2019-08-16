Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Технологии «Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321 Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.

Происшествия Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Происшествия На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.

Общество Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Музыка Татарстанец Данил Буранов представит Россию на «Новой волне» Победитель конкурса «Созвездие-Йолдызлык» 2014 года, выпускник ГИТИСа был отобран из 150 претендентов Победитель фестиваля "Созвездие-Йолдызлык", зеленодолец Данил Буранов представит в этом году Россию на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Общество В Барселоне почтили память жертв теракта в Каталонии Глава правительства Каталонии Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели приняли в субботу участие в траурном мероприятии в Барселоне в связи со второй годовщиной теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа 2017 года.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Общество В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.