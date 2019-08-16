Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру вчера в 01:16

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть подорожала на ослаблении опасений трейдеров

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
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«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу

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«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности

Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
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Происшествия

Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня

Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Происшествия

На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.
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Общество

Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено вчера в 20:35
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Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

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Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

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Обновлено вчера в 12:00
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Пилот Юсупов, спасший пассажирский самолет, не считает себя героем

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Татарстанец Данил Буранов представит Россию на «Новой волне»

Победитель конкурса «Созвездие-Йолдызлык» 2014 года, выпускник ГИТИСа был отобран из 150 претендентов Победитель фестиваля "Созвездие-Йолдызлык", зеленодолец Данил Буранов представит в этом году Россию на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.
Обновлено вчера в 07:40
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
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Глава правительства Каталонии Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели приняли в субботу участие в траурном мероприятии в Барселоне в связи со второй годовщиной теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа 2017 года.
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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