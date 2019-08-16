Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру вчера в 01:16
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Три поколения Пресняковых занимаются творчеством и радуют зрителей своими хитами, но поклонники редко могут увидеть общее фото кумиров.
Обновлено в 00:16
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Футбол
Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Технологии
Названы приложения, на которые россияне тратят больше всего времени
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Карпин уснул в кино перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий
Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.
Обновлено в 01:47
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Обновлено вчера в 13:47
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33