Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру вчера в 01:16

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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