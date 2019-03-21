Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру 01:04
Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,25 доллара и составили 59,98 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
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Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Экономика
Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Политика
Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине
Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков
Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды.
Обновлено в 06:10
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону
Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира, набрав 371 очко.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Microsoft прекратил поддерживать Windows 7
Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика
Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Культура
Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке
Напомним, что инцидент произошел на выставке в Третьяковской галерее 27 января. Картину похитили прямо на глазах посетителей и сотрудников.
Обновлено в 05:37
Единоборства
Стал известен соперник Усика на следующий бой
Абсолютный чемпион первого тяжелого дивизиона Александр Усик намерен дебютировать в королевском дивизионе с поединка против камерунского спортсмена Карлоса Такама, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:14
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Авто
Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости
Британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект Bloodhound, цель которого — установить новый наземный рекорд скорости.
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ
Как сообщало ИА REGNUM, на последнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности, которое президент РФ Владимир Путин провёл 13 марта, были обсуждены текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов
По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКПП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10