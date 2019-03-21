Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четвергаБанки.ру 01:04

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,25 доллара и составили 59,98 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
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Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррель

Интерфакс01:27

Нефть продолжает дешеветь

Эхо Москвы01:47

Нефть в пятый раз пытается «штурмовать» отметку $68

REGNUM02:39

Цена нефти марки Brent снизилась до $67,73 за баррель

Московский Комсомолец01:38

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $67 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Нефть подешевела из-за контрнаступления доллара

Profinance.ruвчера в 15:14
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Политика

Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников

Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Экономика

Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Политика

Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине

Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков

Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды.
Обновлено в 06:10
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика

Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов

На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Авто

В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta

Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира, набрав 371 очко.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Общество

Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

Microsoft прекратил поддерживать Windows 7

Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика

Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова

В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Культура

Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке

Напомним, что инцидент произошел на выставке в Третьяковской галерее 27 января. Картину похитили прямо на глазах посетителей и сотрудников.
Обновлено в 05:37
Единоборства

Стал известен соперник Усика на следующий бой

Абсолютный чемпион первого тяжелого дивизиона Александр Усик намерен дебютировать в королевском дивизионе с поединка против камерунского спортсмена Карлоса Такама, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:14
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Авто

Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект Bloodhound, цель которого — установить новый наземный рекорд скорости.
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности, которое президент РФ Владимир Путин провёл 13 марта, были обсуждены текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов

По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом

На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
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Авто

Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году

Новые легковые автомобили с АКПП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
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