Мировые цены на нефть снизились на 4%Эхо Москвы вчера в 18:06

Цена на американскую легкую нефть упала до $56,50 за баррель.

Мировые цены на нефть снизились на 4%

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