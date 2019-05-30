Энергетика

Мировые цены на нефть снизились на 4%Эхо Москвы вчера в 18:06

Цена на американскую легкую нефть упала до $56,50 за баррель.
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Цена Brent упала ниже $65 за баррель

Газета.Ruвчера в 15:37

Цена на нефть марки Brent понизилась до $65,96 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Цена августовских фьючерсов на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель

Красная веснавчера в 21:40

Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:13

Цена нефти Brent упала ниже $65

ТАССвчера в 15:45

Цена на нефть Brent впервые с марта упала ниже $66

РБКвчера в 12:38
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Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Обновлено в 01:41
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Обновлено в 02:02
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Обновлено в 01:00
Авто

Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева

Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Баскетбол

Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл в 1-м матче финальной серии

Обновлено в 00:17
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Общество

В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников

В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики

Обновлено вчера в 21:31
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1

Обновлено в 01:34
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини

Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 может сохранить физические кнопки

Обновлено в 02:53
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
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