Энергетика
Мировые цены на нефть снизились на 4%Эхо Москвы вчера в 18:06
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Цена августовских фьючерсов на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель
Красная веснавчера в 21:40
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Обновлено в 01:41
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Обновлено в 02:02
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
Авто
Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе
Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики
Обновлено вчера в 21:31
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1
Обновлено в 01:34
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 может сохранить физические кнопки
Обновлено в 02:53
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа
Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14