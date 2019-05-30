Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском вчера в 15:43

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

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