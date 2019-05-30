Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском вчера в 15:43
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дешевеет после выхода отчета Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Profinance.ruвчера в 11:35
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