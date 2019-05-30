Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском вчера в 15:43

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности

Взгляд.ру02:00

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 11:29

Цена на нефть марки Brent понизилась до $65,96 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Цена нефти марки Brent впервые с февраля опустилась ниже $64 за баррель

ПРАЙМ05:08

Нефть в июне: слово за ОПЕК+ и данными по запасам

REGNUM03:17

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалт03:15

Нефть дешевеет после выхода отчета Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов в США

Profinance.ruвчера в 11:35
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Здоровье

Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики

Обновлено вчера в 21:31
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Здоровье

ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака

Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
Обновлено вчера в 09:25
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Общество

В Роскачестве назвали лучшие детские коляски

Обновлено в 01:01
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Познер рассказал, когда чувствует себя евреем

Познер добавил, что чувствует себя евреем, когда слышит или видит антисемитизм.
Обновлено в 03:09
Кино

В сети появился официальный саундтрек к сериалу «Чернобыль» от HBO

Телеканал HBO выпустил официальный саундтрек к своему новому сериалу «Чернобыль».
Обновлено в 01:41
Здоровье

Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием

Обновлено в 04:10
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Футбол

Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет

Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Футбол

Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20

9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Общество

Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:49
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено вчера в 12:18
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