Энергетика
Brent подорожала до $64,1 за баррельИнтерфакс 02:03
К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,25 (0,39%), до $63,71 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставке
Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре выросли на торгах в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке.
Обновлено в 02:06
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Крупнейшим спонсором Текслера оказался фонд «Единой России»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец, получил крупную спонсорскую помощь от фонда, связанного с «Единой Россией».
Обновлено в 02:59
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Анна Воскресенская подчеркнула, что если работающий пенсионер уволится, то «проиндексированные» суммы страховой пенсии будут выплачены за период, начиная с 1-го числа месяца, который следует за месяцем прекращения работы, сообщает «Усинск онлайн».
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено 28 июля в 20:51
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Обновлено в 01:22
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Недвед: «„Ювентус“ получил несколько предложений по Дибале»
Туринский "Ювентус" получил несколько предложений по трансферу аргентинского вингера Пауло Дибалы.
Обновлено в 01:28
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Индонезия ремонтирует российские Су-30 в РБ и перевозит украинским бортом
Понятно, что речь идёт и о российско-белорусском партнёрстве, но на данный же момент складывается следующая ситуация (для «индонезийских» Сушек): самолёты производит Россия, ремонтирует их Белоруссия, а перевозит Украина.
Обновлено в 02:28
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева поделилась фото в купальнике
В 2009 году Инна Воловичева стала участницей передачи "Дом-2", и даже вес в 115 килограмм не помешал ей обрести свою долю известности.
Обновлено в 02:38
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета России на полеты
Авиакомпания Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета Москвы на полеты.
Обновлено вчера в 15:20