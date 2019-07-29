Энергетика

Мировые цены на нефть снизилисьНьюс-НН 11:22

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, упали на 0,36 процентов, до 63,2 доллара за баррель, пишет RT.
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