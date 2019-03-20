Энергетика
Мировые цены на нефть снизилисьНевские Новости 01:35
Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI стали ниже на 0,27 процентов и составили 58,87 долларов за баррель.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Во Франции закрыли четыре радикальные организации
МВД Франции объявило о закрытии четырех ассоциаций, нарушающих правила внутренней безопасности и пропагандирующих радикальный ислам.
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Спорт
Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге
Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт
Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»
Обновлено в 08:59
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой
Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе
На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Бундестаге потребовали выслать посла США из Германии
Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал незамедлительно выслать американского посла Ричарда Гренелла из Германии.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Большинство россиян высказались за гендерное равенство
Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Порошенко ввел дополнительные санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Культура
Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь
Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Космос
Над Россией взорвался метеорит
Обновлено в 04:55