Энергетика

Мировые цены на нефть снизилисьНевские Новости 01:35

Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI стали ниже на 0,27 процентов и составили 58,87 долларов за баррель.
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Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР

Финмаркет08:58

Стоимость нефти Brent пытается удержаться выше $67 за баррель

Росбалт08:35

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:13

Цена нефти марки Brent после понижения составила $67,49 за баррель

Московский Комсомолец01:41

Brent подешевела до $67,5 за баррель, несмотря на данные о сокращении запасов в США

Интерфакс01:33

Нефть слабо меняется в цене на данных о запасах в США

News.ru02:30

Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно

Банки.ру01:08
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Во Франции закрыли четыре радикальные организации

МВД Франции объявило о закрытии четырех ассоциаций, нарушающих правила внутренней безопасности и пропагандирующих радикальный ислам.
Обновлено в 09:46
Гаджеты

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Спорт

Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге

Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт

Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»

Обновлено в 08:59
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Здоровье

Волгоградский вертолет санавиации совершил первый вылет в этом году

Обновлено в 07:05
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой

Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Происшествия

На Успенском кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Обновлено в 06:51
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Экономика

Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Политика

В Бундестаге потребовали выслать посла США из Германии

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал незамедлительно выслать американского посла Ричарда Гренелла из Германии.
Обновлено в 06:40
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Большинство россиян высказались за гендерное равенство

Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Культура

Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь

Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Космос

Над Россией взорвался метеорит

Обновлено в 04:55
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