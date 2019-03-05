Энергетика

Нефть подорожала до максимума за три месяцаРБК 04 марта в 19:02

Нефть сорта Brent поднялась в цене выше $66,5 за баррель. Пиковая стоимость на биржевых торгах составила $66,65 — это максимальное значение за последние три месяца, сообщает The Wall Street Journal. В прошлый раз нефть поднималась до такого уровня в ноябре прошлого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть дорожает на снижении добычи странами ОПЕК+

News.ru01:25

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

RT на русскомвчера в 00:18

Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье

Взгляд.ру05 марта в 01:26

Цены на нефть снижаются из-за ливийского месторождения

Росбалт05 марта в 06:32

Нефть дешевеет на возобновлении добычи на ливийском месторождении «Шарара»

ПРАЙМ05 марта в 05:45

Нефть Brent «застыла» на $65,67 за баррель

REGNUM05 марта в 13:13

С начала года нефть подорожала на 23%. Вот кто на этом заработал

РБК05 марта в 00:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия

В Красноярске попытались поджечь здание администрации

В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Экономика

МТС выплатит США штраф по делу о коррупции в Узбекистане

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.
Обновлено в 02:22
Политика

Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 03:08
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Общество

ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей

Обновлено в 01:05
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Происшествия

На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 02:16
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка

«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

Обновлено вчера в 13:26
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии

Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Политика

Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию спикера Госдумы не его выступление во время правительственного часа.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Петербурге гипнотизерша украла у пенсионерки чужую таксу

Пенсионерка заявила в петербургскую полицию, что женщина-гипнотизер украла у нее таксу, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Политика

Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Алтайском крае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

Обновлено в 02:35
Происшествия

В Индии на автобусной остановке прогремел взрыв

Обновлено в 02:57
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие

На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России

Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 02:37
Политика

На создание композитного крыла для МС-21 выделят почти 3 млрд рублей

Под самые жесткие американские санкции, запрещающие любое сотрудничество, «Аэрокомпозит» попал осенью 2018 г.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья предотвратили в Москве

В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.
Обновлено в 01:43
Недвижимость

В России предложили создать вклады на жилье в ипотеку

Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.
Обновлено в 03:14
Экономика

Депутаты поддержали увеличение пенсии неработающим пенсионерам

В результате пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 01:02
Экономика

Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank

Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег.
Обновлено в 02:12
Спорт

Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде

Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное