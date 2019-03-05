Мировые цены на нефть снижаются в начале торговRT на русском вчера в 00:18

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 6 марта.

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

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