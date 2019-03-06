Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торговRT на русском 00:18

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 6 марта.
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

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Нефть упала в цене из-за заявлений американских компаний

Московский Комсомолец00:43

С начала года нефть подорожала на 23%. Вот кто на этом заработал

РБКвчера в 00:26

Нефть Brent «застыла» на $65,67 за баррель

REGNUMвчера в 13:13

Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье

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Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса на сырьё

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Нефть слабо растет на новостях о возможном продлении сделки ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 13:24
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Политика

Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 03:28
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Обновлено в 02:59
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Обновлено в 01:38
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Свыше 45 млн рублей украли из банковского сейфа в Москве

Из банковского сейфа турфирмы в Москве похитили более 45 млн рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля

В Патонге на тайском острове Пхукет погибла 27-летняя гражданка России. По версии полиции, женщина упала с высоты.
Обновлено в 04:09
Экономика

В Нижегородской области построят первый в России частный космодром

Соглашение о строительстве первого в России частного космодрома подписано между Нижегородской областью и компанией "Космокурс", сообщили РИА Новости в среду в правительстве региона.
Обновлено в 03:54
Экономика

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Обновлено в 01:17
Общество

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

Администрация Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) разработала типовой документ, который ужесточает правила пользования аэропортами.
Обновлено в 02:30
Общество

Госдума запретила размещение хостелов в многоквартирных домах

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Москве женщина продала новорожденную дочь за миллион

В Москве задержана 23-летняя женщина, которая продала свою новорожденную дочь за миллион рублей.
Обновлено в 03:34
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 07:12
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно читать винную этикетку

Если ищете именно настоящее вино, читайте этикетку - на ней должно быть написано "вино ЗГУ", "вино ЗНМП" или "вино столовое".
Обновлено в 04:01
Общество

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в двух марках сливочного масла

Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты «Росконтроля» проверили сливочное масло на российских прилавках.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Карлос Гон освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн

Экс-глава Nissan Карлос Гон освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено в 02:59
Происшествия

СК рассматривает две версии пожара на заводе под Владимиром

Неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки могли привести к пожару на заводе во Владимирской области, где ожоги получили семь рабочих, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:11
Спорт

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:57
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Алексис Родзянко: Россия и США получили не перезагрузку, а перегрузку

Опечатка в надписи на кнопке, на которой оказалось слово "перегрузка", задала тон развитию отношений между двумя странами на последующие годы, считает глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Обновлено в 00:27
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Во время рассмотрения иска рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube выяснилось, что Советский суд Краснодара 12 декабря 2018 года предписал заблокировать еще три клипа музыканта, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Белгородец попытался убить себя перед областным правительством

В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса».
Обновлено в 03:07
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