Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 22 января в 00:16

Ранее Международный валютный фонд снизил прогнозируемые мировые цены на нефть в 2019 году с $68,58 до $58,95.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

DP.RUвчера в 00:13

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Банки.ру00:13

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русскомвчера в 00:25

На мировых биржах дорожает нефть

Эхо Москвы00:45

Нефть дорожает после падения во вторник

News.ru23 января в 01:28

Нефть Brent слегка дорожает, WTI теряет в цене

Росбалт23 января в 01:28

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61 за баррель

Интерфакс22 января в 11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Происшествия

Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34

Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).
Обновлено в 02:38
Политика

Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Из Государственного исторического музея украли старинную икону

Обновлено вчера в 04:41
Политика

В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

Мэр Нефтеюганска госпитализирован после обысков в администрации

В Нефтеюганске - крупном городе Югры - после обысков и проверок в мэрии в больницу обратился глава муниципалитета Сергей Дегтярев.
Обновлено в 01:36
Технологии

Россиян решили обложить налогом на смартфоны

В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В городах России эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании

Из-за информации об угрозе взрывов в нескольких регионах России эвакуировали социальные и административные учреждения.
Обновлено вчера в 21:26
Авто

Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено вчера в 09:09
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Москве

Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В Балашихе прогремел взрыв в жилом доме

По информации источника с экстренных службах, в многоэтажном жилом доме произошел взрыв.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света

Обновлено вчера в 15:05
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Еврокапитал-Альянс, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 00:43
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Обновлено вчера в 13:54
Культура

Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

Обновлено в 00:48
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Кино

В Париже отложили открытие проекта «Дау»

Обновлено вчера в 18:56
Финансы

ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля

Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Теннис

Стосур и Шуай победили на Australian Open в парном разряде

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали чемпионками Australian Open в парном разряде.
Обновлено в 01:58
Политика

ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Здоровье

В России утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа

Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин в период 2019-2021 годах.
Обновлено в 00:07
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
ещё по теме
Главное