Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Цены на нефть снова упали. Экономисты увидели в этом признак рецессии

РБК04:33

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbesвчера в 05:01

Нефть подорожала до 62,56 долларов за баррель

Московский Комсомолец03:18

Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

ПРАЙМ02:52

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правда03:57
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Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Авто

Гигантский восьмиместный кроссовер Hyundai поразил низкой ценой

Palisade оказался самым дешевым не только среди одноклассников. Сейчас он доступнее многих моделей других марок классом ниже.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток

На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Здоровье

Какие продукты негативно сказываются на здоровье кожи

Как передает «МК», ссылаясь на эксперта по уходу за лицом Нигму Талиб, появление ранних морщин на лице, а также покраснений и акне в большинстве случаев могут спровоцировать следующие продукты: сахар, алкоголь и «молочка».
Обновлено в 06:07
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" направила в МВД и Роскомнадзор обращение с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль" совместного производства США и Великобритании.
Обновлено в 06:35
Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Экономика

Кабмин рассматривает законопроект по смгячению валютного контроля

На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть законопроект, который "направлен на либерализацию валютного контроля".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

На Аляске расследуют гибель тюленей

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Общество

В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки

Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Общество

На концерте ко Дню России освистали архангельского губернатора

На сцену поднялся губернатор Игорь Орлов. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!», сообщает ИА «Северные новости».
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

Очередной смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии, сообщил в четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
Обновлено в 06:30
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 05:59
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Турция оценила письмо Пентагона по С-400

12 июня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обсудит по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой С-400.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
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