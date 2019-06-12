Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
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Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Авто
Гигантский восьмиместный кроссовер Hyundai поразил низкой ценой
Palisade оказался самым дешевым не только среди одноклассников. Сейчас он доступнее многих моделей других марок классом ниже.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
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Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Какие продукты негативно сказываются на здоровье кожи
Как передает «МК», ссылаясь на эксперта по уходу за лицом Нигму Талиб, появление ранних морщин на лице, а также покраснений и акне в большинстве случаев могут спровоцировать следующие продукты: сахар, алкоголь и «молочка».
Обновлено в 06:07
Культура
«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" направила в МВД и Роскомнадзор обращение с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль" совместного производства США и Великобритании.
Обновлено в 06:35
Экономика
Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Экономика
Кабмин рассматривает законопроект по смгячению валютного контроля
На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть законопроект, который "направлен на либерализацию валютного контроля".
Обновлено в 06:00
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
На Аляске расследуют гибель тюленей
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
Обновлено вчера в 18:02
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Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Общество
В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки
Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Общество
На концерте ко Дню России освистали архангельского губернатора
На сцену поднялся губернатор Игорь Орлов. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!», сообщает ИА «Северные новости».
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии
Очередной смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии, сообщил в четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
Обновлено в 06:30
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Турция оценила письмо Пентагона по С-400
12 июня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обсудит по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой С-400.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57