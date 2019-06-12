Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Цены на нефть снова упали. Экономисты увидели в этом признак рецессии

РБК04:33

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правда03:57

Нефть подорожала до 62,56 долларов за баррель

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Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $60 за баррель

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Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

ПРАЙМ02:52

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41
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Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

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Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
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Смертоносная «Буханка»: легендарный УАЗ вооружили пулеметом «Корд»

Обновлено в 08:22
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество

В ночь на пятницу в Самарскую область придут заморозки

В Самарской области ожидаются заморозки сегодня ночью.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
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Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Гаджеты

Российскую операционную систему Astra Linux поставят на смартфоны

В сентябре в РФ планируют выпустить в продажу первые смартфоны и планшеты на российской ОС Astra Linux.
Обновлено в 09:31
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Адвокат Кокорина рассказала о дальнейших действиях стороны защиты

Обновлено в 10:46
Футбол

Улыбчивый Кокорин возмутил судью

Обновлено в 10:02
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Спорт

Абрамович пожертвовал миллионы на борьбу с антисемитизмом

Российский бизнесмен Роман Абрамович стал самым крупным жертвователем израильскому агентству «Сохнут», перечислив ему 5 млн долларов США.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника

В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Общество

На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

Обновлено в 03:33
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Авто

Kia показала, каким будет новый кроссовер для России

Компания Kia опубликовала видео-тизер нового кроссовера под названием Seltos. В 2020 году этот автомобиль доберется и до российского рынка.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Футбол

Дюпин переходит в казанский «Рубин»

Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Завершено расследование дела похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Обновлено в 10:23
Авто

Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.
Обновлено вчера в 10:09
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