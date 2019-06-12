Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

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Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $60 за баррель

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
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