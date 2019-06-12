Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Транспорт
Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге
Обновлено в 18:48
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли
«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Москве мотоциклист сбил пешехода
Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено в 14:42
Культура
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Лолита совершенствует себя корейской маской
Лолита призналась, что ей часто оставляют безвозмездные подарки. Артистка с лупой изучила способ применения маски.
Обновлено в 18:13
Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне
Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее.
Обновлено в 09:52
Общество
Энергосети Астраханской области будут работать по новейшим цифровым технологиям
Об инновационном проекте рассказали на научно-промышленном совете главе региона Игорю Бабушкину.
Обновлено в 12:32
Политика
Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма, написал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40