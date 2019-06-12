Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Общество
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
Обновлено в 05:26
Общество
В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки
Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Экономика
В России могут сократить срок безналоговой продажи жилья
В России могут сократить срок безналоговой продажи жилой недвижимости с пяти до трех лет.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33