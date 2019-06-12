Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

ПРАЙМ02:52

Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $60 за баррель

Росбалт02:28

Нефть подорожала до 62,56 долларов за баррель

Московский Комсомолец03:18

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правда03:57

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbesвчера в 05:01
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Ольга Кузьмина развелась с мужем

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

Обновлено в 15:47
Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.
Обновлено в 10:37
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

«Билайн» зафиксировал ограничения доступа клиентов в России к сервисам Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Политика

Саакашвили возглавил свою партию на выборах в украинский парламент

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Экономика

Правительство Канады выделило фермерам 113 млн долларов в связи с запретом на поставки канолы в Китай

Правительство Канады объявило о выделении 150 млн канадских долларов (113 млн долларов США) для поддержки фермеров, пострадавших от запрещения Китаем импорта семян канадской канолы.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
Финансы

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
Обновлено в 10:19
Музыка

«МегаФон» и «Дикая Мята» впервые организуют международный шоукейс

Компания «МегаФон» не только финансирует приезд экспертов, определяющих мировую музыкальную моду, но и дает возможность организаторам отправить на мировые фестивали российских артистов, взяв на себя расходы по логистике.
Обновлено в 10:57
Кино

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

В Сети был опубликован первый трейлер сиквела под названием «Доктор Сон».
Обновлено в 14:41
Экономика

В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Оманском заливе взорваны два танкера

Обновлено в 13:56
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов

Обновлено в 14:55
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»

"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге".
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Футбол

Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020

Сборные Австралии и Катара станут участниками Кубка Америки в 2020 году, сообщает AFP со ссылкой на президента Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингеса.
Обновлено в 16:04
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика

Российским судьям повысят зарплаты

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Футбол

Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»

Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
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