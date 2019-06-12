Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено в 15:47
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.
Обновлено в 10:37
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
«Билайн» зафиксировал ограничения доступа клиентов в России к сервисам Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Футбол
Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Политика
Саакашвили возглавил свою партию на выборах в украинский парламент
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство Канады выделило фермерам 113 млн долларов в связи с запретом на поставки канолы в Китай
Правительство Канады объявило о выделении 150 млн канадских долларов (113 млн долларов США) для поддержки фермеров, пострадавших от запрещения Китаем импорта семян канадской канолы.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
Финансы
Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд
Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
Обновлено в 10:19
Музыка
«МегаФон» и «Дикая Мята» впервые организуют международный шоукейс
Компания «МегаФон» не только финансирует приезд экспертов, определяющих мировую музыкальную моду, но и дает возможность организаторам отправить на мировые фестивали российских артистов, взяв на себя расходы по логистике.
Обновлено в 10:57
Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»
В Сети был опубликован первый трейлер сиквела под названием «Доктор Сон».
Обновлено в 14:41
Экономика
В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Оманском заливе взорваны два танкера
Обновлено в 13:56
Общество
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов
Обновлено в 14:55
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»
"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге".
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Футбол
Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020
Сборные Австралии и Катара станут участниками Кубка Америки в 2020 году, сообщает AFP со ссылкой на президента Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингеса.
Обновлено в 16:04
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика
Российским судьям повысят зарплаты
"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09