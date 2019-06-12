Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено в 06:43
Происшествия
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Кино
«Кинотавр-2019»: Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют
"Кинотавр-2019": Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют 12 июня на киносмотре объявили победителей конкурса короткого метра, одну из наград получила возлюбленная Федора Бондарчука.
Обновлено в 02:27
Путешествия
Более 6 млн российских туристов ожидают в Турции в 2019 году
Как сообщалось ранее, Турцию в 2018 году посетили 39,5 млн иностранных туристов, что на 21,8% больше по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Политика
Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций
Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Обновлено в 05:56
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.
Обновлено 11 июня в 10:59
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Обновлено в 05:23
Экономика
Аптечная сеть 36,6 привлекла в результате допэмиссии 22,1 млрд рублей
Аптечная сеть 36,6 привлекла более 22,10 миллиарда рублей, разместив 72,96% дополнительной эмиссии акций, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 08:01
Общество
Голикова рассказала о структуре бедности в России
За 2018 год число бедных снизилось на 400 тысяч человек. При этом уровень бедности в Москве - семь процентов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:00
Космос
Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем
Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Теннис
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше
Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Общество
«Егор Крид стоит накуренный»: рэпер Джиган разоблачил ушедшего от Тимати певца
Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 03:46
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Экономика
СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки
Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Кино
Disney выпустит новую версию мультсериала «Чип и Дейл»
Американская студия Disney перезапустит популярный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Компания запланировала выпустить 39 эпизодов.
Обновлено вчера в 17:17
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24