Цена на нефть Brent опустилась на 3%Rambler News Service вчера в 10:00

Цена на нефть марки Brent в рамках дневных торгов опустилась сразу на 3%, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Сегодняшние торги открылись на отметке в $61,23 за баррель, но уже к 8:35 мск цена за баррель Brent упала до $60,13.

Цена на нефть Brent опустилась на 3%

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