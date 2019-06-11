Энергетика
Мировые цены на нефть заметно упалиКомсомольская правда 09:54
Июльский фьючерс нефти марки WTI подешевел до 52,9 доллара за баррель (снижение на 1,1%). По оценкам экспертов, снижение цен на нефть, которое происходит с конца мая, связано с ростом запасов топлива в США. В общей сложности цена на нефть марки Brent упала на 15,8%, а WTI - на 16%.
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