Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика
Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной
«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Политика
«Глобальный индекс миролюбия» вырос впервые за последние пять лет
Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено в 15:45
Футбол
Черчесов объяснил, почему не выпустил Чалова на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром (1:0) рассказал, почему в игре не принял участия лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика
Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в Польшу
Президент США Дональд Трамп поддержал проект газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией для импорта норвежского газа.
Обновлено в 16:36
Общество
Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта
Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться
Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено в 16:15
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Общество
Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу
Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в своем Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.
Обновлено в 10:33
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
Обновлено в 16:35
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Наука
Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства
Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено в 10:05
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52