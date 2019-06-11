Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

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Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

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Нефть дорожает, Brent закрепилась выше $62 за баррель

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«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
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Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
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Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
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Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
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Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
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Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Политика

«Глобальный индекс миролюбия» вырос впервые за последние пять лет

Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет.
Обновлено в 00:06
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Алексея Навального отпустили из полиции

Обновлено в 15:45
Футбол

Черчесов объяснил, почему не выпустил Чалова на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром (1:0) рассказал, почему в игре не принял участия лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика

Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в Польшу

Президент США Дональд Трамп поддержал проект газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией для импорта норвежского газа.
Обновлено в 16:36
Общество

Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта

Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
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Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье

Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться

Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Гаджеты

Google показала дизайн смартфона Pixel 4

По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено в 16:15
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
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Общество

Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу

Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в своем Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.
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Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

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Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
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Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
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Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
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Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
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Скончался петербургский журналист Андрей Петров

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