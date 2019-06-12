Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
Во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
К Донецку подошли украинские военные
В ста метрах от Донецка, в поселке Марьинка, закрепились бойцы ВСУ.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Политика
Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину
Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous несработавшую мину.
Обновлено в 17:24
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок
Обновлено в 08:45
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
ППГХО за 2018 год получил рекордный убыток в 4,4 млрд руб
Приаргунское производственное горно-химическое объединение за 2018 год получило убыток в 4,37 миллиарда рублей; он значительно превышает убытки начала 2010-х годов, спровоцировавшие массовые сокращения.
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес
Обновлено в 20:29
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено в 19:20
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Транспорт
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45