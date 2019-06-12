Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

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Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $60 за баррель

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Газета.Ruвчера в 05:41

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,51 за баррель

Интерфакс11 июня в 11:42
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Происшествия

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Происшествия

На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину

Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous несработавшую мину.
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Азар прошёл медобследование в «Реале»

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Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Армия и оружие

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Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
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