Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит
Обновлено вчера в 05:42
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Наука
Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон
Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Происшествия
В полиции имя Иван Голунов назвали антиправительственным лозунгом
В тексте административного протокола есть утверждение, что задержанная «выкрикивала антиправительственные лозунги: «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 11:17
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Дома Зидана и Иско были ограблены
Обновлено в 12:07
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Обновлено в 08:15
Политика
В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве
Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.
Обновлено в 10:50
Футбол
Россия обошла Кипр в отборочном матче ЧЕ
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Обновлено в 07:27
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Еще двух «теневых» банкиров задержали в Санкт-Петербурге
Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июня.
Обновлено в 10:40
Политика
МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Общество
В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов
Среди задержанных в автозаке оказался заместитель гендиректора "Transparency International-Россия" Илья Шуманов.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Спорт
Российские волейболистки обыграли Болгарию в матче Лиги наций
Обновлено в 12:38
Футбол
«Реал Сосьедад» приобрел форварда «Боруссии» Исака
Нападающий «Боруссии» Александер Исак продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде».
Обновлено в 09:11
Кино
Люди и леди в черном
Обновлено в 04:04