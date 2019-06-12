Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 12 июня в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Карабасова
Следствие ходатайствует о заключении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова под стражу.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Общество
Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях
Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой в июне
«Ласточки» прибывают из Москвы в Петербург на Московский или на Ладожский вокзалы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Общество
Сброс воды начинает Бурейская ГЭС
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт
Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено вчера в 07:03
Авто
Subaru приготовила для России кроссовер Subaru XV Tokyo
В России стартует приём предварительных заявок на специальную серию Subaru XV под названием «Tokyo».
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» и «Отель Элеон» Ольга Кузьмина намерена развестись со своим супругом.
Обновлено в 02:55
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45