Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 12 июня в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,51 за баррель

Интерфакс11 июня в 11:42

Цены на нефть в Нью-Йорке выросли на 3,21% после нападения на танкеры в Оманском заливе

ТАССвчера в 12:02

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правдавчера в 03:57

Цены на нефть взлетели

Газета.Ruвчера в 03:06

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия12 июня в 08:21

Цена на нефть марки Brent выросла до $61,69 за баррель

Московский Комсомолец01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Карабасова

Следствие ходатайствует о заключении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова под стражу.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Общество

Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях

Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено вчера в 04:58
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт

Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой в июне

«Ласточки» прибывают из Москвы в Петербург на Московский или на Ладожский вокзалы.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Общество

Сброс воды начинает Бурейская ГЭС

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости

Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Экономика

Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных

Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии

Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт

Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус

Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено вчера в 07:03
Авто

Subaru приготовила для России кроссовер Subaru XV Tokyo

В России стартует приём предварительных заявок на специальную серию Subaru XV под названием «Tokyo».
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» и «Отель Элеон» Ольга Кузьмина намерена развестись со своим супругом.
Обновлено в 02:55
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремль

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное