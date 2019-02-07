Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%Вести ФМ вчера в 14:00

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на ожиданиях возобновления добычи этого сырья на крупном ливийском месторождении. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть снижается на фоне глобального замедления роста экономики

REGNUM07:56

Стоимость нефти Brent приблизилась к $62 за баррель, но WTI дешевеет

Росбалт06:48

Цена на нефть WTI рухнула более чем на 3%

Газета.Ruвчера в 11:34

Стоимость нефти снижается

News.ru01:35

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:13

Нефть подешевела на обострении торговых опасений

Взгляд.ру01:07

Стоимость нефти на бирже сегодня 31 января 2019 года: цена на нефть, прогнозы

В городе R06 февраля в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин снял с должностей девять генералов

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:10
Происшествия

19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 10:48
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster

Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Политика

Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»

Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Музыка

Россию на «Евровидении» снова представит Сергей Лазарев

На телеканале ВГТРК подтвердили, что продюсером и соавтором песни Сергея Лазарева снова станет Филипп Киркоров, с которым они успешно сотрудничали уже и в 2016 году.
Обновлено вчера в 16:01
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Наука

Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом

Обновлено вчера в 19:54
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Политика

Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на трещины в камере

Обновлено в 02:25
Космос

На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами

Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Транспорт

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.
Обновлено в 08:06
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Авто

Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Пассажирский самолет врезался в сугроб на курорте для богачей

Обновлено в 11:00
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика

МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи

Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.
Обновлено в 10:18
Транспорт

Отдых таксистов в Москве решили контролировать через единую платформу

Власти Москвы планируют контролировать соблюдение режима сна и отдыха таксистов через единую IT-платформу, чтобы исключить переработки.
Обновлено в 11:59
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Космос

Астрономы открыли уникальный астероид рядом с Венерой

Обновлено в 09:59
Политика

Депутат попросил Бастрыкина расследовать смерть Пушкина

Гибель Александра Пушкина нуждается в дополнительном расследовании «ввиду огромного морального и культурного авторитета» поэта.
Обновлено в 08:46
ещё по теме
Главное