Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%Вести ФМ вчера в 14:00
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на ожиданиях возобновления добычи этого сырья на крупном ливийском месторождении. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость нефти на бирже сегодня 31 января 2019 года: цена на нефть, прогнозы
В городе R06 февраля в 11:19
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Пожар произошел в колонии под Самарой
Пожар произошел на третьем этаже барака в колонии №5 в Самарской области, пострадавших от огня нет, сообщили агентству "Интерфакс" в единой диспетчерской службе Самары.
Обновлено в 14:31
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Политика
Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Происшествия
Пассажир рейса Москва-Сочи скончался во время полета
Пассажир рейса Москва–Сочи скончался во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в службе скорой помощи.
Обновлено в 14:10
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 10:48
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные смартфоны по уровню изучения
Как стало известно, аналитическая компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения.
Обновлено в 14:02
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Наука
Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.
Обновлено в 03:11
Общество
В Москве суд приостановил работу кафе с мопсами
Обновлено в 13:12
Транспорт
В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»
В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали ТЦ
Обновлено 04 февраля в 13:02
Спорт
Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров
Россиянин Руслан Мурашов завоевал "золото" чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.
Обновлено в 13:14
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Почти 500 школьных учебников отправят на повторную экспертизу
Минпросвещения отправит на дополнительную экспертизу 490 школьных учебников, которая определит их включение в федеральный перечень учебников (ФПУ), передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:56
Экономика
МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи
Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Появилось видео приземлившегося в сугроб самолета во Франции
На горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб.
Обновлено в 10:18
Теннис
Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Софии
В полуфинале Медведев сразится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под вторым номером.
Обновлено в 12:36
Музыка
Лазарев представит Россию на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:15