Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%Вести ФМ вчера в 14:00

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на ожиданиях возобновления добычи этого сырья на крупном ливийском месторождении. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%

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