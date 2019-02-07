Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%Вести ФМ вчера в 14:00

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на ожиданиях возобновления добычи этого сырья на крупном ливийском месторождении. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть WTI рухнула более чем на 3%

Газета.Ruвчера в 11:34

Стоимость нефти снижается

News.ru01:35

Нефть дешевеет, Brent опустилась почти к $61 за баррель

Росбалт01:28

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:13

Цена на нефть WTI упала более чем на 3%

REGNUMвчера в 11:59

Нефть подешевела на обострении торговых опасений

Взгляд.ру01:07

Стоимость нефти на бирже сегодня 31 января 2019 года: цена на нефть, прогнозы

В городе R06 февраля в 11:19
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Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

Обновлено в 01:17
Происшествия

При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек

Отмечается, что в результате происшествия погибли шесть человек, 16 пострадали. Все обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено вчера в 08:31
Спорт

Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Авто

Официально представлен седан Subaru Legacy нового поколения

На автосалоне в Чикаго компания Subaru презентовала новое поколения седана Legacy.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт

Пять станций красной ветки метро Москвы закроют для строительства БКЛ

В Москве будут закрыты с 16 по 24 февраля пять станций Сокольнической линии, сообщает 8 февраля пресс-служба Транспортного комплекса столицы.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Останкинская башня станет красной в День влюбленных

Обновлено в 01:41
Музыка

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:17
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Обновлено вчера в 12:50
Транспорт

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Хоккей

Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу

В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Транспорт

В метро тестируют поезда «Москва-2019»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы

Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

Авиакомпания «Алроса» прекратила полеты на Байконур

Авиакомпания "Алроса" в конце прошлого года прекратила выполнять чартерные рейсы из Москвы на Байконур из-за отсутствия заявок, заявил РИА Новости гендиректор перевозчика Александр Гулов.
Обновлено в 02:18
Интернет

Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных

Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США уничтожить ракеты по ДРСМД

Обновлено вчера в 13:15
Авто

Эксперты: Электромобили разряжаются из-за жары и морозов

Эксперты Американской автомобильной ассоциации по итогам испытаний и анализа жалоб автовладельцев заявили, что электромобили разряжаются из-за жары и небольшого мороза.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье

В Приморье умер старейший тигр Тихон, кравший у пограничников собак

В Приморье умер тигр Тихон, которого в начале января отловили на пограничной заставе, откуда он похитил двух собак.
Обновлено в 02:05
Происшествия

При взрыве гранаты на учениях ранены два сотрудника Росгвардии

Обновлено в 00:55
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля

В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Экономика

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Кино

70-летний юбилей отмечает Ирина Муравьева

8 февраля 1949 года, родилась одна из самых талантливых актрис в истории России – Ирина Муравьева.
Обновлено в 01:56
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