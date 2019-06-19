Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня вчера в 01:35
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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Происшествия
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Происшествия
ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова
Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Авто
Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных с декабря 2016-го по январь 2019 года.
Обновлено в 06:10
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Интернет
Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре
Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
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Обновлено в 09:51
Политика
Лавров рассказал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
Обновлено в 02:12
Финансы
Минфин разместил ОФЗ-ИН на 2,85 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом серии 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года) на сумму 2,85 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 10:51
Политика
Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду
Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Политика
Назначен врио начальника УВД по ЗАО Москвы
«Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве назначен Марат Мустафаев», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева
Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Футбол
Российским клубам понадобился чемпион мира
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
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Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Футбол
Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»
Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Авто
Представлен новый BMW 8 Series Gran Coupe
В «базе» новый BMW 8 Series Gran Coupe предлагается с 6-цилиндровым турбодвигателем объемом 3,0 литра с мощностью 340 лошадиных сил.
Обновлено в 09:30
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Хоккей
Наиль Якупов подписал новый контракт со СКА
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери
Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
Обновлено в 07:20
Общество
Александр Беглов получил «Единую карту петербуржца»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов стал обладателем "Единой карты петербуржца" (ЕКП).
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One
Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21