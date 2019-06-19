Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня вчера в 01:35

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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