Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня вчера в 01:35
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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