Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня 18 июня в 01:35

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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Цены на нефть растут

RT на русском01:03

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,63 за баррель

Московский Комсомолец01:24

Нефть дорожает более чем на 1,5% на снижении запасов в США

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Заявления президента США подняли цену нефти

Коммерсантъ18 июня в 15:07
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Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

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Общество

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Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено вчера в 10:06
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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда

В соответствии с документом, Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий — шесть лет.
Обновлено вчера в 15:17
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СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание

Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 01:49
Авто

Российский авторынок в мае упал на 18%

По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

В ЛНР заявили о расстреле пьяным командиром ВСУ своих подчинённых

Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Сарри прибыл в Турин и посетил базу «Ювентуса»

Обновлено вчера в 17:09
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали поссорившуюся с мужем Ксению Бородину

Поклонники Ксении Бородиной решили, что она поссорилась со своим мужем. В связи с этим они поддержали ее посредством постов в Instagram.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили

Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 18 июня в 08:23
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов в интервью рассказал о коме

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Общество

В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»

Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Казахстане разбился самолёт Ан-2

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Собчак вновь надела обручальное кольцо

Телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей собственной передачи с обручальным кольцом на пальце.
Обновлено в 00:41
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

ДТП с участием маршрутки произошло в Москве

Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:13
Общество

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Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Политика

В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
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