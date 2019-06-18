Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня 18 июня в 01:35
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
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Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма
Певец Шура побывал на YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.
Обновлено вчера в 17:10
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
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Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
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Кино
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Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
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Политика
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
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Технологии
Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды
Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца
В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Медиамагнат Руперт Мердок госпитализирован, сообщают СМИ
Обновлено в 01:13
Гаджеты
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Экономика
Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09
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Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
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Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
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Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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