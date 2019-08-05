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Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.

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