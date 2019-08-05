Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru вчера в 01:29
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 06:37
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»
Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.
Обновлено в 05:53
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Финансы
Европейские индексы вновь закрылись в минусе
В понедельник, 5 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона вновь завершили торги на отрицательной территории, при этом в числе основных аутсайдеров торгов находились вчера представители высокотехнологичного и горнодобывающего секторов.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели
Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.
Обновлено в 04:42
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
Энди Серкис станет режиссером нового «Венома»
Обновлено в 04:20
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Наука
Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную
Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:27
Авто
Компания Audi показала электрический самокат
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
МИД Пакистана: Индия не имеет права менять статус Кашмира
Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39