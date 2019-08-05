Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru 01:29
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Спорт
Трефилов покинул пост тренера женской сборной России по гандболу
В роли наставника национальной команды Трефилова заменит испанский специалист Амброс Мартин, который с прошлого лета возглавляет «Ростов-Дон», а в мае 2019 года покинул пост главного тренера женской сборной Румынии.
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Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
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Финансы
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Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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Кино
На заднем плане: как Анатолий Папанов справился с алкогольной зависимостью и завоевал любовь зрителей
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
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Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
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Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
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В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
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Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Культура
В Мурманске покажут балет в кино
Обновлено в 02:30
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
Обновлено вчера в 16:24
Авто
Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути
Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.
Обновлено в 03:11
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
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Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
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Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
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Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
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Спорт
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Обновлено вчера в 15:35
Космос
10 августа около Земли пролетит крупный астероид
Астероид имеет название 2006 QQ23, уже 10 августа он пролетит около Земли на расстоянии в 7,5 миллиона километров.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных
Украинский «Обозреватель» озаглавил публикацию об учениях «Украинские военные показали мощь в Черном море».
Обновлено в 04:02
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42