Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru 01:29
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Авто
Частично раскрыта внешность 1000-сильного внедорожника Rezvani Tank
Новый внедорожник Rezvani Tank 2020 модельного года будет обладать мотором мощностью 1000 лошадиных сил.
Обновлено в 03:21
Политика
Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост
Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Захарова оценила слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео о возвращении полуострова Крым в состав Украины, заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже
Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Общество
На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
В Свердловской области 6 августа будет неблагоприятная погода, и по всему региону объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском
Под Ачинском прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы. по данным местных сообществ, загорелся склад боеприпасов в д. Каменка.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых
Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24