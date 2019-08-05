Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru вчера в 01:29
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Обновлено в 00:30
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Кино
Энди Серкис снимет продолжение фильма «Веном»
Британский режиссер Энди Серкис, известный по картинам "Кинг Конг" (King Kong, 2005) и "Восстание планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes, 2011), снимет продолжение фантастического фильма "Веном" (Venom, 2018) с Томом Харди в главной роли.
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт
«Победа» приостановила рейсы в Армению
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:20
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Экономика
Роскосмос снизил цены на запуск малых спутников
Роскосмос вслед за SpaceX почти в два раза снизил цены на запуск в 2020 году космических аппаратов формата кубсат и микроспутников на ракетах «Союз-2», рассказали в компании «Главкосмос пусковые услуги».
Обновлено в 04:59
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Роухани предупредил США, что война с Ираном станет «матерью всех войн»
Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если американская администрация снимет наложенные на Иран санкции.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Политика
Озвучены темы переговоров Зеленского с Эрдоганом
Напомним, накануне сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров в честь 25-летия ленты.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детского сада
Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41