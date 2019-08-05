Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru вчера в 01:29

Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Цены на нефть начали расти, баррель Brent превысил $60

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Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

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Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно

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Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
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Армия и оружие

Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя

КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
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Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели

Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.
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Общество

Беглов пообещал избавить Петербург от неприятного запаха

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Внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года

Компания, принадлежащая Mahindra, надеется разнообразить свой модельный ряд за счет чего-то более доступного, запустив электрический седан и внедорожник в ближайшие годы.
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Суд оштрафовал националиста Демушкина за участие в акции 3 августа

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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

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Политика

Китайским компаниям запретили покупать сельхозпродукцию из США

По данным издания, китайские агропромышленные компании уже выполнили поручение и ожидают развязки торговых переговоров между США и КНР.
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По меньшей мере 57 человек умерли от жары, еще почти 20 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами.
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Бочарова и Воронина стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

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По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
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Черчесов высказался о перспективах Чалова в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.
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Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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«Локомотив» нацелился на Комличенко

Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider.
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