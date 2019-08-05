Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяГазета.Ru вчера в 01:29
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
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Общество
Госслужащие попросили увеличить размер командировочных
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников
Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:20
Футбол
Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените»
Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Музыка
Дженнифер Лопес отметила 50-летие концертом в Москве
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свое 50-летие концертом в Москве.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
Обновлено в 05:55
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели
Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.
Обновлено в 04:42
Общество
Беглов пообещал избавить Петербург от неприятного запаха
Обновлено в 06:11
Авто
Внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года
Компания, принадлежащая Mahindra, надеется разнообразить свой модельный ряд за счет чего-то более доступного, запустив электрический седан и внедорожник в ближайшие годы.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Китайским компаниям запретили покупать сельхозпродукцию из США
По данным издания, китайские агропромышленные компании уже выполнили поручение и ожидают развязки торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Советы по выбору любимого лакомства многих граждан РФ — дыни — опубликованы 6 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:58
Общество
В Японии из-за жары умерли 57 человек
По меньшей мере 57 человек умерли от жары, еще почти 20 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено в 02:44
Спорт
Бочарова и Воронина стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Черчесов высказался о перспективах Чалова в сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цвета
Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 05:52
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено вчера в 13:23
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
Обновлено в 04:50
Транспорт
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Локомотив» нацелился на Комличенко
Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider.
Обновлено 04 августа в 04:45