Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США
Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
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Нефть дешевеет: Brent - $59,56 за баррель, WTI - $55,55
Агентство нефтегазовой информации29 августа в 01:20
Нефть дешевле 60 долларов: надежд на укрепление рубля пока нет
Московский Комсомолец28 августа в 23:38
Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
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