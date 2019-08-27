Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 29 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,38%, составив $55,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,56% — до $60,15 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $58,44 за баррель, WTI - $53,97
Агентство нефтегазовой информации27 августа в 01:01
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета вчера в 10:08
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс вчера в 08:34
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Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели вчера в 08:23
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
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Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
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Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
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Названы марки автомобилей, чаще всего попадающих в ДТП
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Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки
Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.
Metaratings 02:02
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Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Происшествия
При обрушении здания в Новосибирске погибли люди
В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт вчера в 03:22
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
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Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ 27 августа в 19:36
Экономика
Медведев назвал дату рассмотрения бюджета в правительстве
Проект будет подготовлен к отправке в Госдуму Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект бюджета страны на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов 19 сентября, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:47
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:28
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
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Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой на Ставрополье
17 человек из маршрутки были доставлены в больницу Невинномысска для медицинского осмотра, троих госпитализировали.
РБК 02:30
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Игры
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Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru вчера в 11:54
Политика
МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии
МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.
ТАСС вчера в 16:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
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Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарная комиссия чемпионата Франции рассмотрела эпизод с удалением защитника «Монако» Жемерсона в матче 3-го тура против «Нима» (2:2). Игрок монегасков дисквалифицирован на три игры, в том числе одна условно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице
Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу.
Телепрограмма вчера в 12:44
Происшествия
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33