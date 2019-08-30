Энергетика

News.ruNews.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
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Нефть ускорила снижение

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Нефть Brent установилась вблизи $60 за баррель

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
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Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Наука

Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
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Ford разрабатывает новые EcoSport и Ford Ka

Компания Ford работает над новым поколением кроссовера EcoSport и ситикара Ford Ka.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
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Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
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Общество

Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

РИА Новости 08:06
Общество

Саратовская область стала одной из худших по зарплатам учителей

Перед началом учебного года «Коммерсантъ» проанализировал средние зарплаты школьных учителей в регионах страны и составил соответствующий рейтинг.
Версия-Саратов 07:08
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Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну

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Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
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Политика

Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа.
РБК вчера в 05:52
Общество

С 1 сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Армия и оружие

США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»

Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
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Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Политика

Россия и Украина начали обмен пленными

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
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В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов

РИА Новости 06:51
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В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
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Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
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В Петербурге двое кавказцев ограбили и по очереди изнасиловали девушку

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Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй

Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
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Музыка

Директор конкурса «Новая волна» прокомментировал скандал с Киркоровым

Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Аргументы недели вчера в 04:22
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