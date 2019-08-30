Энергетика
News.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно
Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra вчера в 10:34
Авто
Ford разрабатывает новые EcoSport и Ford Ka
Компания Ford работает над новым поколением кроссовера EcoSport и ситикара Ford Ka.
Новые автомобили вчера в 23:17
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости вчера в 21:31
Общество
Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию
В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Общество
Саратовская область стала одной из худших по зарплатам учителей
Перед началом учебного года «Коммерсантъ» проанализировал средние зарплаты школьных учителей в регионах страны и составил соответствующий рейтинг.
Версия-Саратов 07:08
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа.
РБК вчера в 05:52
Общество
С 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Армия и оружие
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс 29 августа в 21:55
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
РИА Новости 06:51
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 06:14
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Политика
Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй
Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Музыка
Директор конкурса «Новая волна» прокомментировал скандал с Киркоровым
Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Аргументы недели вчера в 04:22