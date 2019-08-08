Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:34, Вашингтон
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.
Обновлено в 01:10
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Москвичам дали чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Здоровье
В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»
Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено 07 августа в 19:28
Происшествия
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 01:29
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Яшина снова арестовали за организацию акции 14 июля
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
Обновлено в 00:23
Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма
Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Сбербанк запустит оплату услуг ЖКХ в магазинах
Сегодня, 8 августа 2019 года, ПАО «Сбербанк России» сообщило, что планирует реализовать в малонаселённых пунктах возможность оплачивать некоторые услуги, например за ЖКХ, на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Россияне стали меньше доверять своему окружению
Около 30% опрошенных заявили, что тех, кто заслуживает доверия стало меньше. Противоположного мнения придерживается лишь 6% человек.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Ален Делон после инсульта лечится в Швейцарии
Обновлено в 01:00
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 14:53
Технологии
«Газпром-медиа» открыл агентство для продвижения блогеров
В июне этого года «Газпром-медиа» инвестировала в группу компаний Happy Monday Family, которая занимается интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34