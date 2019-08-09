Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Нефть дорожает в среднем на 2-3% в рамках снижения запасов в мире

ПРАЙМ13:21

Фьючерс на сырую нефть Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 5 августа составил $59.81 за баррель

АК&М06 августа в 03:04

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

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Мировые цены на нефть в первые дни августа резко снизились

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Мировые цены на нефть снова показали рост

Город55.ру06 августа в 09:13

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Долгосрочные перспективы нефти остаются слабыми - ИФК «Солид»

Финмаркет06 августа в 02:00
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Происшествия

Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев

Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.
Обновлено в 16:35
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой

Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27
Теннис

Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:32
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Экономика

В аптеках становится меньше дешёвых лекарств

Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева

Обновлено в 00:15
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Космос

В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль

Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено в 12:01
Наука

Ученые выявили группу крови долгожителей

При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
Обновлено 07 августа в 14:43
Происшествия

В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

Обновлено в 06:52
Здоровье

Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах

Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Помпео: позиции Турции и США по Сирии сближаются

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил о сближении позиций американской и турецкой сторон на переговорах по Сирии.
Обновлено в 16:24
Финансы

Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:08
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество

Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов

Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Бабушка полгода жила в квартире с мертвым мужем в Ярославской области

Обновлено в 03:59
Происшествия

19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП

19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
Обновлено в 10:46
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