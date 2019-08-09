Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Обновлено в 03:05
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено 07 августа в 05:08
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Футбол
Лукаку взял в «Интере» номер Икарди
Контракт 26-летнего Лукаку с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено 07 августа в 19:28
Происшествия
Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы
27-летняя Елизавета Трощенкова является неоднократным призером российских и международных чемпионатов по конному спорту.
Обновлено в 03:31
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Американский журнал похвалил губернатора Колымы Сергея Носова
Американский журнал Foreign Policy выпустил статью под названием "Россия — это не только Путин".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:47
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл сознательно отказалась худеть после родов
Обновлено в 03:18
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Умная колонка Samsung Galaxy Home не отменена
Прошел год с тех пор, как Samsung анонсировала умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked о нет не сказали ни слова.
Обновлено в 04:05
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33