Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Нефть марки WTI подорожала до $54,19 за баррель

News.ru09:53

Рост цен на нефть ускорился на торгах в пятницу, но рынок не избежал недельного падения

Финмаркет11:57

Фьючерс на сырую нефть Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 8 августа составил $57.38 за баррель

АК&М05:07

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $57 за баррель

Росбалт02:58

Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания накануне

Интерфакс01:23

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:06
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:06, Вашингтон
Транспорт

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Футбол

Малком рассказал об отношениях с Дзюбой

Обновлено в 11:54
Происшествия

Арестован один из напавших на мужчину в парке на западе Москвы

В Москве арестовали одного из напавших на мужчину, инцидент произошел в парке в середине июля, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Обновлено в 13:46
Футбол

«Кальяри» оформил трансфер полузащитника сборной Уругвая Нандеса

Обновлено в 11:16
Единоборства

Официально: Джошуа и Руис проведут реванш в Саудовской Аравии

Объявлено место и дата второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
Обновлено в 13:44
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Футбол

Зийех продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали участие в парусной регате, в результате которой победу одержал телеведущий Беар Гриллс.
Обновлено в 07:55
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Политика

Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена

Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 13:42
Здоровье

Эксперт рассказала о том, что человек чувствует перед смертью

Исследователь поделила уход из жизни человека на четыре подпункта: внезапная смерть, постепенное ухудшение здоровья и кончина, непостоянные периоды колебания от ухудшения до улучшения и старение организма со смертью от инфекции.
Обновлено в 13:36
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Экономика

«Русал» пригрозил уходом из США

Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма

Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Спорт

Чемпион Олимпиады дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера

Олимпийский чемпион Олимпиады-2018 в Южной Кореи Лим Хё Джун отстранен от тренировок до 7 августа 2020 года.
Обновлено в 13:48
Политика

Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Момент наезда машины на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено в 06:41
Финансы

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
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