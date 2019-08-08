Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Нефть марки WTI подорожала до $54,19 за баррель

News.ru09:53

Рост цен на нефть ускорился на торгах в пятницу, но рынок не избежал недельного падения

Финмаркет11:57

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания накануне

Интерфакс01:23

Фьючерс на сырую нефть Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 8 августа составил $57.38 за баррель

АК&М05:07

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $57 за баррель

Росбалт02:58

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:06
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Происшествия

Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США

Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Политика

Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Политика

Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда

Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Обновлено в 17:39
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Космос

Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»

Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено в 16:51
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Экономика

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Полиция Геленджика задержала авиадебошира

После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Политика

Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД

Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Экономика

Путин и миф о чудотворце. Спустя 20 лет Кремль ничего не может сделать для развития страны, поскольку не делал этого и раньше

Фото: РИА Новости Двадцать лет назад, 9 августа 1999 года, к власти пришел Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП

Серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Мегаполис".
Обновлено в 17:00
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Обновлено в 16:32
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери

По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
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